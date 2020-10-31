İçişleri Bakanı Soylu: Eşim, kızım ve benim koronavirüs testlerimiz pozitif çıktı

Kılıçdaroğlu'dan 11 kişinin can verdiği 20 kişinin enkaz altında kaldığı deprem alanına 1 dakikalık ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 11 kişinin can verdiği 20 kişinin de enkaz altında kaldığı Emrah Apartmanı alanına ziyaret gerçekleştirdi. Burada bir depremzedeyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu 1 dakikada alanı terk etti.

