Gündem İçişleri Bakanı Soylu Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
POLİTİKA

​​İçişleri Bakanı Soylu: ​Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir​

İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle ilgili meselenin hem Rusya'ya hem de Amerika'ya masada net şekilde anlatıldığını belirtti.

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ABD ve Avrupa'nın terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik tavrını eleştiren Soylu, şöyle konuştu:

  • "Bu teröriste karşı kazanılan büyük bir başarıdır. Hala birtakım sıkıntılı işler söz konusudur. Kimse kusura bakmasın, öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir. O kadar açık ve net. Telefonla konuşmak, ona muhatap olmak onun terörist kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve hukuk devleti denilen devletler, bununla muhatap olamazlar. Bu aklı da biz vermedik, Amerika'nın hukukçuları verdi. Bu aklı biz vermedik, Avrupa'nın hukukçuları verdi. Yazıklar olsun.
  • Ne zaman sesiniz çıkacak sizin, neye sesiniz çıkacak? Üç beş Suriyeli memleketinize geldiği zaman mı sesiniz çıkacak? O zaman mı telaş edeceksiniz? O zaman mı Türkiye'nin kapılarını aşındıracaksınız? Yazıklar olsun sizin terörle mücadele, hukukun üstünlüğü anlayışınıza. Yıllarca size bırakılan medeniyet değerlerini nasıl heder ettiğinize yazıklar olsun. Kimse kusura bakmasın biz kendimizin ve bu coğrafyanın kaderini Batı'daki tuzu kuru adamların keyfine bırakamayız."

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