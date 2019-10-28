​​İçişleri Bakanı Soylu: ​Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir​ İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 11:16 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 13:11 AA