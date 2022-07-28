İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye sızan üç PKK’lı terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu Mardin'de gerçekleştirilen bir operasyonun bilgisini paylaştı.
Bakan Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz."
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaları sonucunda Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için PKKKCK-PYDYPG ve MKP terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldığı, PKKKCK terör örgütü adına Mersin merkezinde muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen, terör örgütünün amaç, stratejisi ve talimatları doğrultusunda kullanılan molotof malzemelerinin üzerinde parmak izi ile bölücü terör örgütü mensubu tarafından, hakkında açık beyan bulunan şahısların olduğu tespit edildi.
Ayrıca PKKKCK terör örgütü mensuplarının kullanmakta olduğu AK-47 marka silah, el bombası ve Thomson marka patlayıcıyla ile fotoğraf çekip sosyal medya siteleri üzerinden fotoğraf paylaşımında bulunan şüpheliler belirlendi.
Öte yandan merkez Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülürken PKKKCK terör örgütü propagandası yapanların da kimlikleri belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP’li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu sabah \"Temizleme\" adı verilen operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP’li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin’in de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde aramalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şahısları da yakalama çalışmaları devam ediyor.
Mersin'de PKKKCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu' başlatıldı
Mersin'de PKKKCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu' başlatıldı
Mersin'de terör operasyonu: HDP Mersin İl Başkanı dahil 31 kişi gözaltında
Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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