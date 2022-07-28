İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye sızan üç PKK’lı terörist ölü ele geçirildi

Yapılan çalışmaları sonucunda Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için PKKKCK-PYDYPG ve MKP terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldığı, PKKKCK terör örgütü adına Mersin merkezinde muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen, terör örgütünün amaç, stratejisi ve talimatları doğrultusunda kullanılan molotof malzemelerinin üzerinde parmak izi ile bölücü terör örgütü mensubu tarafından, hakkında açık beyan bulunan şahısların olduğu tespit edildi.