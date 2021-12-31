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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "dinlenme iddialarına" suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğlunun dinlenme iddialarına suç duyurusu
Süleyman Soylu

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun “CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AYNI İFTİRALAR

Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl aynı iddiaları gündeme getirdiğini belirten Soylu, “Kılıçdaroğlu, geçen yıl Aralık ayında, ‘Ben ve ailem dinleniyor’ diyerek aynı iftiraları attı. Kendisini daha önce de yargıya davet ettik. Giden yok. Şimdi de ‘Belediye başkanları dinleniyor’ şeklinde iftira atıyor. Kendisi HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince hem huyundan hem suyundan kapmış. Biz, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi kaçak güreş yapmıyoruz ve savcılığa, devletimize iftira atan, HDP/PKK ile yanındakilerinin oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bakan Soylu, açıklamasında “Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerimizin son derece büyük bir gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerimizin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yok
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'da yaptığı konuşmada ekonomideki son gelişmelere değindi. Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğine vurgu yapan Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yoktur. Millete vereceği hiçbir şey yoktur. Yalanı, dolanı, tezviratı ve başkalarının kapılarından medet ummayı bilenlerdir onlar. Biz bu topraklara inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz.' diye konuştu.

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