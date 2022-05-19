İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bir baronu daha paketledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Polis Müzesi’nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. “Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı”nda açıklamalarda bulunan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR

Birçok sentetik uyuşturucular laboratuvarlarda Avrupa ve Çin’de üretiliyor ve yine Avrupa cazibesi açısından söyleyeyim son zamanlarda bu cafeshoplar Avrupa’da narkoshoplar oluşmaya başladı. Çok ciddi bir tehditle hem dünya karşı karşıya hem de bütün ülkeler kendi başına bizler de dahil olmak üzere karşı karşıyayız. Avrupa’nın bu konudaki en temel problemlerinden bir tanesi uyuşturucu kullanımının özgürlük alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi. Bu da bizim için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’yi içine alan rotasının bulunduğu, kokainde ise temel rota, Amerika ile Avrupa arasında.

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Bakan Soylu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan’ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SOKAKTA METİN AMCA İSMİYLE BİLİNİYOR

Avrupa’da 2020’de 2,2 ton, Türkiye’de ise aynı dönemde 4,1 ton, geçen yıl da 5,5 ton metamfetamin yakalandı. Bağımlılık yapma ihtimali çok yüksek. Türkiye yeni bir tehditle karşı karşıya. Sokakta ‘Met,’ ‘Metin amca’, ‘Kristal’ gibi isimlerle biliniyor. Diş eti bozuklukları ve kemiklerde erime gibi nedenlere yol açıyor. Metamfetaminle mücadelemizi güçlü şekilde yapar ve yenersek Türkiye, dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda en az ölümü yaşayacak ülke olacak. Bunu başarabilir miyiz, başarırız. Buradaki dert, metamfetamini mağlup etmektir.

Türkiye her şekilde kapasitesini yükselttiği gibi uyuşturucuyla mücadelede de kapasitesini yükseltir. Biz göreceksiniz bu konuda önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada uyuşturucu mücadelesi açısından girilmez bölge olmaya çalışacağız. Hedefimiz budur.

ZOMBİ GENÇLER GÖRÜLMÜYOR

Bonzayiyi en az seviyeye indirdik. Zombi gibi gençler ölüyorlardı meydanlarda, ceset halinde yığılmış bir şekilde belli bir zaman diliminden sonra duruyorlardı. Şu anda ne okul çevrelerinde ne meydanlarda ne de başka bir noktada böyle bir görüntüyle karşı karşıya değiliz.

UYUŞTURUCUDA MERSİN İDDİASI MAKSATLI

Avrupa’nın bu konudaki en temel problemlerinden bir tanesi uyuşturucu kullanımının özgürlük alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi. Bu da bizim için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi özellikle Güneydoğu Asya’dan Okyanusya’ya bir eroin rotası var. Kokainde ise temel rotalar Amerika ile Avrupa arasındadır. Dolayısıyla Türkiye’nin özellikle Mersin Limanı’nın kokain pazarı olduğu yönündeki söylemler maksatlı propagandadan başka bir şey değildir. 945 organize suç çetesi çökertildi, 945 suç çetesi lideri yakalandı. Bugün (dün) itibari ile Urfi Çetinkaya’nın kardeşi. Uzun zamandır ona da proje uyguluyoruz.

ASENA İLE BULDUK

Yapay zeka temelli “ASENA” adı verilen analiz programı sayesinde bugüne kadar 3 bin 594 yakalama yapıldı. ASENA programı, tam bir yapay zeka programı. 52,5 kiloluk bir patlayıcı yakaladık bir poliste. Biz o patlayıcıyı ASENA programıyla yakaladık. ASENA programı bize bir alarm verdi. Biz uyuşturucu için gittik, 52,5 kilo patlayıcı çıktı. Kamu güvenliği ve düzeni açısından ASENA programı devrimdir.

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CHP dedikodu merkezi

Gündeme ilişkin de konuşan Soylu, SADAT’ın kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işi gücü dedikodu olan kimseler için kullanılan “dedikodu kumkuması” olarak tarif etti. Soylu, 6’lı masa bildirisinin bir AB elçisine verildiği iddiasını hatırlatarak Kılıçdaroğlu’na “Bu konunun üstünü örtemez. Bu konu Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin ve 6’lı masanın üzerinde bir demokrasi kılıcıdır” diye seslendi. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun kurumların önüne gitmesi için ise “Gittiği yerlerin hepsi talimatla gidilen yerlerdir; organizasyonel yerlerdir” yorumunda bulundu.

Kapsül’den Çetinkayalar çıktı

İstanbul polisi kapsül halindeki esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye’ye getiren şebekeye operasyon düzenledi. Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanında 8 ay önce Fas’tan ülkemize giriş yapan bir kadının hareketlerini şüpheli buldu. Faslı kadının röntgen filmi çekildi ve sindirim sisteminde çok sayıda uyuşturucu kapsülü yuttuğu ortaya çıktı.

Aydın Çetinkaya

Narkotik ekipleri, sindirim sistemlerinden, 774 uyuşturucu kapsülü içerisinde 4 kilogram 862 gram esrar bulunan kadın kuryeler ve diğer 3 şüphelinin çalıştığı uyuşturucu şebekesini araştırmaya başladı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede uyuşturucu kuryelerini kullanan şebekenin arkasında firari uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın olduğu bilgisine ulaşıldı. Aydın Çetinkaya ve oğlu yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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