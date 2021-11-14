İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman ziyaretinde yaptığı açıklamada il sınırında hiç teröristin kalmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Şu an asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman’dır." diye konuştu.
Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Muhtarlar Konfederasyonunu ziyaret etti.
Ziyarette bir müjde de paylaşan Bakan Soylu, Adıyaman il sınırları içerisinde hiç teröristin kalmadığını ve Adıyaman’ın asayişte Türkiye’nin en huzurlu kenti olduğunu ifade etti.
"ASAYİŞ OLAYLARININ EN AZ OLDUĞU İL ADIYAMAN"
Soylu, “Adıyaman’da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist yok. Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz. Şu an asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman’dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte” diye konuştu.