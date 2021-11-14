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ADIYAMAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman ziyaretinde yaptığı açıklamada il sınırında hiç teröristin kalmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Şu an asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman’dır." diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Muhtarlar Konfederasyonunu ziyaret etti.

Ziyarette bir müjde de paylaşan Bakan Soylu, Adıyaman il sınırları içerisinde hiç teröristin kalmadığını ve Adıyaman’ın asayişte Türkiye’nin en huzurlu kenti olduğunu ifade etti.

"ASAYİŞ OLAYLARININ EN AZ OLDUĞU İL ADIYAMAN"

  • Soylu, “Adıyaman’da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist yok. Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz. Şu an asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman’dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 22. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. Geçmişte televizyonlarda 'Nerede bu devlet' sözlerini duyarak büyüdüğünü söyleyen Bakan Soylu, 'Allah'a binlerce kere hamdolsun ki 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman. Milletimizin en zor zamanında yanında olduk.' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa şehit ailesine küfredenlere hesabını sor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa şehit ailesine küfredenlere hesabını sor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfürden dolayı tepki göstermeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Soylu, 'Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen birine hesap soracaksan şehit ailesine küfredenlere yüreğin yetiyorsa hesabını sor. Eğer yüreğin yetiyorsa 10 büyükelçi Türkiye'yi tehdit etti. İç işlerimize karıştı. Gıkın çıkmadı. Çünkü senin kasetle getirenler sana eğer onlara gıkın çıkarsa esas hesaba seni çekerler diye korkuyorsun.' ifadelerini kullandı.

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