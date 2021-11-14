İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa şehit ailesine küfredenlere hesabını sor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfürden dolayı tepki göstermeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Soylu, 'Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen birine hesap soracaksan şehit ailesine küfredenlere yüreğin yetiyorsa hesabını sor. Eğer yüreğin yetiyorsa 10 büyükelçi Türkiye'yi tehdit etti. İç işlerimize karıştı. Gıkın çıkmadı. Çünkü senin kasetle getirenler sana eğer onlara gıkın çıkarsa esas hesaba seni çekerler diye korkuyorsun.' ifadelerini kullandı.