İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eski eşyalarını göndermemenizi rica ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem sonrası durum değerlendirmesinde bulundu.

İşe Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Elazığ’da 37, Malatya’da 4 vatandaşımızı kaybettik. 45 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000’e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve emniyet görevlileri çalışmalarına devam ediyor.

Tüm köylere bu gece sabaha kadar tekrar gidildi. Sürekli havada biri genelkurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından iki İHA Diyarbakır emniyetine bağlı bir helikopter keşiflere devam etmektedir.

Eşyasını evinden alamayanlar için 30 bin TL'lik yardım gönderilecek. İlk yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün ödenecek.

ESKİ EŞYA GÖNDERİLMESİN

Ayni yardımlar konusunda vatandaşlardan istirhamımız şudur, eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Vermiyoruz çünkü.

Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz.

Yangın tehlikesine karşı elektrik yerine katalitik soba ve tip ile ısıtmanın daha sağlıklı olacağını değerlendirdik.

Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var.

Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız.

İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak.

Battalgazi’nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz.

Tarım Bakanlığımız ve STK’lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar.

24 milyon nakdi yardım gelmişti devletimiz kanalıyla. Dün itibarıyla toplam 44 milyon oldu.

30 bin ton kömür yardımı var.

SURİYELİ MAHMUT'A VATANDAŞLIK

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Suriyeli kardeşimiz Mahmut ve ailesinin Türk vatandaşlığı işlemine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz başladı.

Tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var.

HASTANELERDEKİ YARALI SAYISI AZALIYOR

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

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Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok.

Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum.

Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.

10 BİN KONUTLUK YENİ BİR UYDU KENT KURULACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.