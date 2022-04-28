İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresi çökertildi

İstanbullular Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti

İstanbul'da Kadir Gecesi namaz ve dualarla camilerde idrak ediliyor. Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü.