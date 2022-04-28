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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepede tespit edilen terör hücresi çökertildi
ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresi çökertildi

Twitter'dan bir açıklama yapan Soylu, "DKP-BÖG hücre evinde üç teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır beş kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepede tespit edilen terör hücresi çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da DKP-BÖG hücre evinde üç teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır beş kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

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