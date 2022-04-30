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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonsporun şampiyonluğunu tebrik etti
TRABZON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı. Ayrıca Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonsporun şampiyonluğunu tebrik etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun." dedi.

Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."

Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti." yanıtını verdi.

Trabzon'da nüfus 'patladı': Akın akın geliyorlar
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Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Özlemle ve hasretle beklenen çok güzel bir hikayenin finali hafta sonu yaşanacak. Biz de vatandaşların bu coşku ve heyecanını güzel bir şekilde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık\" dedi.
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Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kente akın sürüyor. Şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyen taraftarların talepleri üzerine hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısı 42'ye çıktı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.
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Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak. Kentin her yanı bordo-mavili bayraklarla süslenirken taraftarlar da şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.
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816 bin nüfusa sahip Trabzon’un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.
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Trabzon’da bulunan toplam 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kendi evleri ve akrabalarında kalacak kişilerle birlikte şampiyonluk göçü ile gelenlerle nüfusun katlandığı belirtilen kentte üst düzey güvenlik tedbirleri de alınıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Trabzon’un yanı sıra çevre illerden takviye polis ve jandarma ekiplerin de geleceği kentte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) kutlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte tarihi günlerden birinin yaşandığını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Emniyet, Jandarma, Trabzonspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizle toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın şampiyonluğa giden yolda bu coşku ve heyecanı iyi şekilde yaşamaları alınacak tedbirleri detaylı şekilde değerlendirdik. İçişleri Bakanımız ve bakan yardımcımızla güvenlik tedbirleriyle alakalı görüştük, onların da birtakım talimatları oldu. 3 bayramı birden kutlayacağımız bir sürece hep birlikte hazırlandık. Vatandaşımızın coşku ve heyecanının anlıyoruz. Özlem ve hasretle beklenen, çok güzel bir hikâyenin finali inşallah hafta sonu yaşanacak. Bizler de vatandaşımızın bu coşkusunu huzurlu şekilde geçirmesi adına tedbirlerimizi aldık” dedi.
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Kent meydanı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerinde yapılan millet bahçesinin kutlama alanı olarak belirlendiğini açıklayan Vali Ustaoğlu, “Trabzon’a yoğun bir akın var. Vatandaşların hem bayramı memleketinde geçirme isteği hem de şampiyonluk coşkusunu burada yaşama talebi var. Son aldığımız bilgiye göre kente 42 ek uçak seferi ilave edilmiş. Belki önümüzdeki günlerde bu daha da artabilir. Bunun yanında özel ve toplu ulaşım araçları vasıtasıyla çevre illerden de kente yoğun katılım olacağını biliyoruz” diye konuştu.<br>
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Şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyleyen Yusuf Şahinköse, “Bayilerde ve toplantılarca stokta meşale ve havai fişek kalmadı. Şehri gece gündüz renklendireceğiz. Büyük bir şampiyonluk kutlaması olacak. Trabzon yanacak gibi görünüyor” dedi.
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Trabzon'da nüfus 'patladı': Akın akın geliyorlar
Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarların kente akını sürüyor.

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