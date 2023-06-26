İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnterpol'ün aradığı 2 suç makinesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli icra edilen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 zanlının yakalandığı duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli icra edilen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 zanlının yakalandığı duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA;
2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.
İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum
Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."
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1 saat önce