Gündem İçişleri Bakanlığı 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 20 ilde eş zamanlı 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 20 ilde, 233 şüphelinin yakalanması yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı: 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı
Foto/Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 ilde "Müsilaj-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

12 organize suç örgütü tespit edildi

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

  • Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Mersin’de PKK’ya gece operasyonu: 9 gözaltı
GÜNDEM
Mersin’de PKK’ya gece operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya özel harekat destekli operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
OYNAT 01:04
Mersin'de terör örgütü PKK'ya özel harekat destekli operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
Mersşn'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmada örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheli için çalışma başlatıldı.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütü temsil eden bez parçaları ve toplatma kararı olan dergi ve kitaplar ele geçirilirken, hakkına yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Üç tır birbirine girdi: TEM'deki kazada bir kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 8
Title
Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki 38 UL 656 plakalı Scania marka tır, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki 33 ADF 473 plakalı Volvo marka tıra çarptı.
Title
Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki 07 GT 532 plakalı tır duramayarak Scania marka tıra çarptı.
Title
Kazanın şiddetiyle Emrah M., paramparça olan tır kupasında sıkışarak yaralandı.
Title
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Title
Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Title
Öte yandan kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üç tır birbirine girdi: TEM'deki kazada bir kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tır birbirine girdi. Kazada paramparça olan tırın kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kamyona çarpıpmetrelerce sürüklendi

Kamyona çarpıp
metrelerce sürüklendi

​Bursa'daki feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Üç tır birbirine girdi

Üç tır birbirine girdi

​TEM'deki kazada bir kişi ağır yaralandı.
20 ilde düğmeye basıldı

20 ilde düğmeye basıldı

​İçişleri Bakanlığınca Müsilaj Operasyonu başlatıldı.
Afganistan'da<br>intihar saldırısı

Afganistan'da
intihar saldırısı

​Eğitim enstitüsünü hedef aldılar: 19 ölü, 29 yaralı
Tekneler<br>sokaklara savruldu

Tekneler
sokaklara savruldu

​Florida'yı vuran kasırga sonrası korkunç görüntüler.
Büyük kaçış sürüyor

Büyük kaçış sürüyor

Putin'in kararı sonrası ​yüzbinlerce kişi sınıra koştu.
New york'dan sonra Balıkesir'de

New york'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak
Türk Lirası'na<br>çevrilebilecek

Türk Lirası'na
çevrilebilecek

​Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik.
Kayıp iki<br>kardeşten acı haber

Kayıp iki
kardeşten acı haber

​Cansız bedenleri havuzda bulundu.

​"En büyük düşmanım faiz."

​NATO'dan Rusya'yı hedef alan tehdit gibi açıklama.

Günlük yemek yardımı 60 liraya yükseltildi, öğrenciler bayram etti.

​"Dışarıdan müdahale olmadan borulara bir şey olmaz."

​Akşener pazarlığa güçlü oturmak istiyor.

PKK elebaşı Fehman Hüseyin'in yakın koruması yakalananlar arasında.

​TBMM Başkanı Şentop: Halen faal olmaları üzücü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.