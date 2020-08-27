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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Terör örgütünün öldü dediği terörist jandarmaya teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan, 'Botan Cudi' kod adlı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi" denildi.

Haber Merkezi DHA
Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek teslim oldu.
Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan, 'Botan Cudi' kod adlı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrası terör örgütü PKK tarafından örgüt güdümünde yayın yapılan internet sitelerinde, 'Botan Cudi' kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğünün açıklandığı belirtildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün iddiasının aksine teröristin ölmediğinin tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bunun üzerine jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos 2020 günü Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı."

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Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu


Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubunun, terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldığı, kötü muamele görmesi, güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içinde meydana gelen ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu sürede pişman olması ve ailesinin kendisi ile temas kurması sonucu kaçmaya karar verdiğini beyan ettiği belirtildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 140’a yükseldiği kaydedildi.

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PKK'da çözülme devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu

PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim
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PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim
Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı. Terör örgütü PKK'ya götürülme sürecini anlatıp evlat nöbetinin etkisini belirten ve anneleri sonuna kadar desteklediğini söyleyen K.M., ''Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. HDP İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' deyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler'' dedi.


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