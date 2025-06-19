İçişleri Bakanlığı alınacak önlemleri açıkladı: Hayasızca hareketlere geçit yok

"Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri daha da artırılacaktır. Tekerrür eden ihlaller halinde uygulanacak cezalar kademeli olarak yükseltilecektir. 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmaması ve 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmemesi konusunda tesislerin denetimlerine devam edilecektir. Aykırı davranışlarda bulunan tesislere adli ve idari işlem uygulanacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, ihbarlara yapılan işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacaktır. Mülki idare amirleri ve kolluk birimlerimizce alınacak tüm tedbirler, hakkaniyet, adillik, ölçülülük kuralları çerçevesinde nezaketli ve kararlı bir şekilde alınacaktır."