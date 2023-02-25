İkna çalışmaları sonucu iki PKK'lı terörist teslim oldu. (Arşiv)
İçişleri Bakanlığı
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terör örgütü PKK
'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde
Jandarma Genel Komutanlığı
ve
Emniyet Genel Müdürlüğü
nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Yıl başından bu yana 9 terörist teslim oldu
Yıl başından bu yana 9 terörist teslim oldu
Örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.
#İçişleri Bakanlığı
#Terör örgütü PKK
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Jandarma Genel Komutanlığı
8 dakika önce
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan iki terörist teslim oldu
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