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İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'dan kaçan iki teröristin teslim olduğu belirtildi.

19:52 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
İkna çalışmaları sonucu iki PKK'lı terörist teslim oldu. (Arşiv)

İkna çalışmaları sonucu iki PKK'lı terörist teslim oldu. (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı
terör örgütü PKK
'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde
Jandarma Genel Komutanlığı
ve
Emniyet Genel Müdürlüğü
nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yıl başından bu yana 9 terörist teslim oldu

Örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.

#İçişleri Bakanlığı
#Terör örgütü PKK
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Jandarma Genel Komutanlığı
8 dakika önce
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan iki terörist teslim oldu
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