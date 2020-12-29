Gündem İçişleri Bakanlığı Evlendirme işlemleri konulu genelge gönderildi
ANKARA ABD SEÇİMLERİ

İçişleri Bakanlığı: Evlendirme işlemleri konulu genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni düzenlemeler içeren "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İçişleri Bakanlığınca evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.

Evlenme işlemlerinin, evlenecek erkek ve kadından birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü hatırlatılan genelgede, bu durumun, yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu belirtildi.

Genelgede, kişilerin evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden yapıldıktan sonra evlendirme memurlukları tarafından "Evlenme Ehliyet Belgesi" ve evlenmeye ilişkin diğer belgelerin düzenlediği ifade edildi.

"Günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemektir" ifadesi kullanılan genelgede, istenilen il ve ilçeye evlenme başvurusunun yapılabileceği kaydedildi.

Süreç nasıl olacak?

Yeni düzenlemeye göre, artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek.

  • Evlenmek isteyen çiftler, yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç) yapabilecek.

Evlenme başvuru işlemlerinin, herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle bürokrasi ve vatandaşın yükü azalacak, hizmet sunum süreçleri kolaylaşacak.

Kısıtlamalara uymayan 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı
GÜNDEM
Kısıtlamalara uymayan 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
Abone Ol Google News
Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.
Beyoğlunda korkunç olay

Beyoğlu'nda korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Marsilya sokaklarında 550 ton çöp bekliyor!

Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

Kısıtlama günlerine denk gelen maaşlar erken ödenecek.
Ünlü iş adamı<br>için gözaltı kararı

Ünlü iş adamı
için gözaltı kararı

​SBK Holding'e kara para operasyonu.

İftiraların<br>hesabı sorulacak

İftiraların
hesabı sorulacak

Erdoğan'ın avukatından iddialara sert tepki.
Ağlatan manzara!

Ağlatan manzara!

​Antalya'daki sağanak yağış sonrası ortaya çıktı.
'Şampiyon olamaz'

'Şampiyon olamaz'

Dilmen, zirve yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.
Daha şiddetlisine<br>hazırlıklı olmalıyız

Daha şiddetlisine
hazırlıklı olmalıyız

​Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.