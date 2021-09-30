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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı, ilkbahar-yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda, 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 402 sığınak, mağara ve yer altı deposunun da imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen 'Eren' operasyonlarının, 15 Nisan'da başlatılan ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı. İlkbahar-yaz döneminde 9 bin 630 terör operasyonu planlanırken, 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 4'ü kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5'i renk kategorisinde yer almayan 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 402 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edildi. Operasyonda 242 mayın ve el yapımı patlayıcı, 271 silah, 258 el bombası ve 13 ton gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, ilerleyen dönemde de terörle mücadele harekatına inançlı, inatçı ve kararlı ruhla devam edileceği belirtildi.


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