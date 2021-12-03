İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Üçü üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, kasım ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çataklı, kasımda 15'i büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere kırsalda 10 bin 900, şehirlerde ise 1382 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Operasyonlar neticesinde bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi gözaltına alınmış, 309 kişi de tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 352 sığınak barınak ve mağara imha edilmiş, 93 silah, 27 mayın ve el yapımı patlayıcı, 73 adet el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde, 14 bin 180 adet mühimmat ele geçirilmiştir. 1 Ekim-15 Nisan arasını kapsayan sonbahar-kış operasyonlarımızın yüzde 42'si tamamlanmış, geri kalanı plana uygun şekilde sürmektedir. Bunun yanı sıra 11 Ocak 2021 tarihinde başladığımız Eren Bülbül operasyonları da şu an itibarıyla 10 bölgede 'Eren kış operasyonları' olarak devam etmektedir" dedi.

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'18 BİN 871 UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI'

Çataklı, kasımda gerçekleştirilen 18 bin 871 uyuşturucu operasyonunda, toplam 24 bin 989 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu operasyonlarda 6 ton 389 kilogram esrar, 1 ton 609 kilogram eroin ele geçirilmiştir. 680 kilogram skunk, 15 kilogram kokain, 160 kilogram bonzai, 668 kilogram metamfetamin, 37 bin 899 adet ecstasy, 12 bin 860 adet captagon, 2.7 milyon adet sentetik ecza, 2 bin 560 kök kenevir ele geçirilmiştir. Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler ise 2017'deki 941 seviyesinden geçen yıl sonu itibarıyla 314'e gerilemiş, bu yıl da halen ilk 10 ay itibarıyla 142 olarak tespit edilmiştir. Yakalanan bu maddelerde geçen aya göre bonzaide yüzde 100, captagonda yüzde 516, sentetik eczada ise yüzde 244 artış yaşanmıştır. Bu noktada metamfetamin tehlikesinin son dönemde öne çıktığı, bu maddenin ölümcüllüğünün yüksek olduğu, bu konuda hassas olunması gerektiği konusunda tüm vatandaşlarımızın ailelerimizin, gençlerimizin dikkatini çekmek isterim" diye konuştu.

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Çataklı yine bu dönemde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yapılan 2 bin 167 operasyonda 3 bin 294 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, "45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 410 bin 128 paket kaçak sigara, 871 bin 605 litre kaçak akaryakıt, 350 bin 898 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Yakalanan kaçak akaryakıtta geçen aya göre yüzde 61, yakalanan kaçak alkollü içkide geçen aya göre yüzde 228 artış yaşanmıştır" ifadesini kullandı.

'KASIM AYINDA 28 KADIN CİNAYETİ'

Çataklı, kasımdaki kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin ise, şunları söyledi: "Kasım ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 28'dir. Başta da ifade ettiğim gibi, uluslararası ödüle layık görülen kadına yönelik şiddeti önlemede önemli faydalarını gördüğümüz KADES programını şu ana kadar indirenlerin sayısı 2 milyon 857 bin 916, gelen ihbar sayısı ise 253 bin 156'dır. Bu ihbarların istisnasız hepsine gidilmiştir. Ayrıca aynı anda bin izleme yapabilen elektronik kelepçe merkezimiz tarafından bugüne kadar 838 vakanın takibi yapılmış, halen de 315 vakanın takibi devam etmektedir.

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