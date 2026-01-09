İçişleri Bakanlığından 3 bölge için "sarı kodlu" uyarı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Trakya, Marmara ve Ege’nin yanı sıra İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimleri için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.
Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: