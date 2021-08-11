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KASTAMONU SİNOP BARTIN

İçişleri'nden sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi AA
İçişlerinden sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Bartın'daki sel felaketi.

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemelerini isteyerek, sel bölgelerindeki yolların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak
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Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

Sinop'ta selde mahsur kalanların helikopterle kurtarılma anları
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Sinop'ta selde mahsur kalanların helikopterle kurtarılma anları
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.Helikoptere bağlı kancayla evlerin çatısına inen görevlilerin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların teker teker yukarı çekilerek helikoptere alındığı görüldü.


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