Gündem İçişlerinden Yunanistanın göçmenlerle ilgili asılsız iddialarına cevap
ANKARA

İçişleri'nden Yunanistan’ın göçmenlerle ilgili asılsız iddialarına cevap

Yunanistan karasularında batan, dört göçmenin yaşamını yitirmesi ve bir göçmenin de kaybolmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, konuyla ilgili Yunanistan makamları tarafından Türk makamlarının sorumlu gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İçişlerinden Yunanistan’ın göçmenlerle ilgili asılsız iddialarına cevap
(Arşiv)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında, 26 Ekim 2021 tarihinde Sakız Adası güneyinde Yunanistan karasularında batan, 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi ve 1 düzensiz göçmenin kaybolması ile sonuçlanan olaya ilişkin Yunanistan makamları tarafından Türk makamlarının sorumlu gösterildiği asılsız iddialar yer almıştır." denildi.

26 Ekim 2021 tarihinde yaşanan bahse konu olaya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Saat 08.19’da Sakız adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun battığı yönündeki ihbarın alınmasına müteakip bölgeye en yakın konumdaki Sahil Güvenlik Botu derhal olay mahalline sevk edilmiş ve olayın Yunanistan karasularında gerçekleştiği, Yunanistan makamlarının arama kurtarma faaliyeti icra ettiği görülmüştür. Düzensiz göçmenlerin hava/deniz şartları sebebiyle uluslararası sulara sürüklenme ihtimaline karşı göçmen botunun battığı mevkiye yakın uluslararası sularda Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır.26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde bölgede 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu ile icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır”

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"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır”

Açıklamada, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir. Türk güvenlik güçleri tarafından gösterilen çabalar sonucu 2021 yılında Ege adalarına geçen göçmen sayısında ve yaşanan ölümlerde büyük bir azalış olmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve güvenlik güçleri tarafından gösterilen onca çabaya rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk karasularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
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Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli
FOTOĞRAF 24
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Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. <br><br>Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti.
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Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. <br><br>Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı.
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ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YEMEK VE KIYAFETLERİNİ VERDİ<br><br>Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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Faslı göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paraları, değerli eşyalarını alarak, soyduktan sonra sopa ve coplarla dövdüğünü anlattı.
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'SIRTLARINDA ÇOK DARP İZİ VAR'<br><br>Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, \"Ben şantiyede çalışıyordum. Bir baktım geldiler, üstlerinde elbiseler yoktu.
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Sonra yardım etmek istedik, aç ve susuzdular. Onlara yemek verdik. Üzerlerinde kıyafet olmadığı için kıyafet verdik. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var.
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Yanımıza geldiklerinde ben kendi ceketimi verdim, arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla yemek vardı, yemek verdik. Sonrasında polisi çağırdık\" dedi.
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Yunan güvenlik güçlerinin acımasızca göçmenleri döverek geri göndermesine tepki gösteren Cengiz, \"İnsanlık açısından tam bir vahşet. Vahşice saldırmışlar. Böyle insanlık olmaz olsun\" diye konuştu.
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'ÖĞLE YEMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'<br><br>Şantiye çalışanı Musab Zengin de bu tür olayların daha önce de yaşandığını belirterek, \"Bunu ilk kez de yaşamıyoruz. Daha önce de bu şekilde gelen oldu. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar.
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Öğlen arasındaydık. O sırada baktık ki üstlerinde elbise olmayan bir grup geliyordu. Bu grubu görünce biz de dedik ki, bu duruma katlanamayız.
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Öğlen yemeğimizi paylaştık, beraber yemek yedik.
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Biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, paylaşmamız gerek.
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Bazı elbiselerimizi de onlara verdik.
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Sonrasında polis ekipleri geldi\" ifadelerini kullandı.
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Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli
Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de şantiyeye sığınan ve vücutlarında derin darp izleri bulunan göçmenler hastanede tedavi altına alındı.

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