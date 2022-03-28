İçtiği protein tozu felç etmişti: 20 yaşındaki genç yaşama tutunamadı

Adana'da, anne ve babası yıllar önce boşanan ve bir yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

13 GÜN KULLANDI: 14. GÜN FENALAŞTI

Spor salonu çalışanları, iddiaya göre, Uğurludoğan’a kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu önerdi.

15 TL'YE SATIN ALDI

Yaklaşık 13 gün boyunca 15 TL'ye aldığı protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BEYNİNE ZARAR VERDİ FELÇ KALDI

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

O günden beri yaşam savaşı veren Uğurludoğan, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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