Gündem İETT otobüsü ringe döndü Otobüste oturan çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı
İSTANBUL

İETT otobüsü ringe döndü: Otobüste oturan çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı

Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü. Diğer yolcular ise büyük panik yaşayarak çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı.

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Haber Merkezi İHA
İETT otobüsü ringe döndü: Otobüste oturan çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı
Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darp edildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

İHA

  • Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

İHA

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

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Otobüste 'çocuklar kalksın' kavgası: Ortalık ringe döndü
Çekmeköy'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü.


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