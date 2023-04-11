İftarımız depremzede lokantasında

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük yara alan işletmelere, devletin yanı sıra özel sektör de destek veriyor. Yöresel mutfaklara sahip bu lokantaların yeniden toparlanabilmeleri için sektörün İstanbul'daki temsilcileri tarafından anlamlı bir adım atıldı. Depreminde büyük zarar gören lokantalar, ‘Benim İşim, Benim Mutfağım’ projesi kapsamında Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’in tarihi lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Jumbo’nun Metro Türkiye ile birlikte geliştirdiği proje, depremde yara alan işletmelere merhem oluyor.

YÖRESEL LEZZETLERİ İSTANBUL’A TAŞIDILAR

İstanbul Bağcılar’daki Gastronometro Platformu’nun mekan tahsis ettiği proje kapsamında Ramazan’ın başından bu yana depremzede 4 işletme faydalandı. İstanbul’a gelen işletmeler, yöresel iftar menüleri hazırlıyor. İftar davetlerinde kullanılan ürünler sponsor firmalarca karşılanıyor. Toplanan gelir depremzede işletmelere veriliyor. Proje için seçilen işletmelerden biri olan Malatya Tarihi Hacı Baba Sinan Et Lokantası'nın (1942) yöneticisi Mehmet Zeki Saygı, depremde 3 restoranlarının yıkıldığını tek sağlam şubenin ise şu anda Malatya'da hizmet verdiğini söyledi. Saygı, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Ama çok şükür can kaybı yaşamadık. 65 personelimizin hepsi hayatta. Felaketin ardından 50’si farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Kalan 15’i ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

Harika bir jest oldu

Kendilerine sunulan imkan sayesinde İstanbul’da bir hafta boyunca iftar yemekleri hazırladıklarını belirten Mehmet Zeki Saygı, “Harika bir jest oldu. 4 günde 580 misafir ağırladık” dedi. Benzer organizasyonlardan teklif aldıklarını belirten Saygı, “İstanbul Havalimanı’nda 1 haftalık yemek sunumu yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.







