|
Reklam
Reklam
Gündem

İftarımız depremzede lokantasında

Jumbo’nun Metro Türkiye ile birlikte geliştirdiği ‘Benim İşim, Benim Mutfağım’ projesi depremde zarar gören tarihi lokantaların yaralarına merhem oldu. Bölgeden İstanbul’a kendi ekibiyle gelen şefler, yöresel lezzetlerden oluşan iftar menüleri hazırladı.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Afet bölgesindeki esnafa anlamlı destek.

Afet bölgesindeki esnafa anlamlı destek.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük yara alan işletmelere, devletin yanı sıra özel sektör de destek veriyor. Yöresel mutfaklara sahip bu lokantaların yeniden toparlanabilmeleri için sektörün İstanbul'daki temsilcileri tarafından anlamlı bir adım atıldı. Depreminde büyük zarar gören lokantalar, ‘Benim İşim, Benim Mutfağım’ projesi kapsamında Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’in tarihi lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Jumbo’nun Metro Türkiye ile birlikte geliştirdiği proje, depremde yara alan işletmelere merhem oluyor.

YÖRESEL LEZZETLERİ İSTANBUL’A TAŞIDILAR

İstanbul Bağcılar’daki Gastronometro Platformu’nun mekan tahsis ettiği proje kapsamında Ramazan’ın başından bu yana depremzede 4 işletme faydalandı. İstanbul’a gelen işletmeler, yöresel iftar menüleri hazırlıyor. İftar davetlerinde kullanılan ürünler sponsor firmalarca karşılanıyor. Toplanan gelir depremzede işletmelere veriliyor. Proje için seçilen işletmelerden biri olan Malatya Tarihi Hacı Baba Sinan Et Lokantası'nın (1942) yöneticisi Mehmet Zeki Saygı, depremde 3 restoranlarının yıkıldığını tek sağlam şubenin ise şu anda Malatya'da hizmet verdiğini söyledi. Saygı, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Ama çok şükür can kaybı yaşamadık. 65 personelimizin hepsi hayatta. Felaketin ardından 50’si farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Kalan 15’i ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

Harika bir jest oldu

Kendilerine sunulan imkan sayesinde İstanbul’da bir hafta boyunca iftar yemekleri hazırladıklarını belirten Mehmet Zeki Saygı, “Harika bir jest oldu. 4 günde 580 misafir ağırladık” dedi. Benzer organizasyonlardan teklif aldıklarını belirten Saygı, “İstanbul Havalimanı’nda 1 haftalık yemek sunumu yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



#Metro Türkiye
#Jumbo
#Deprem Bölgesi
#Gastronometro Platformu
#Malatya
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.