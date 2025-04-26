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Iğdır'da patates çuvalları arasında düzensiz göçmen kaçıran zanlı yakalandı

Iğdır'da patates çuvalları arasında düzensiz göçmen kaçıran zanlı yakalandı

00:2726/04/2025, Cumartesi
AA
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Patates çuvalları arasında göçmen kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı.
Patates çuvalları arasında göçmen kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada durdurulan bir kamyonette, patates çuvallarının arasına gizlenen bölmede 4 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü: Amirim, ben patates satıcısıyım dedi.

Iğdır'da, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 1 şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından il genelinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Tuzluca ilçesinin girişinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, araçta bulunan patates çuvallarının arasına gizlenmiş özel bir bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, araç sürücü S.A. ise gözaltına alındı.

Polislerin S.A'yı gözaltına aldığı esnada
"amirim, ben patates satıcısıyım"
diyerek savunma yapma anı da kameralara yansıdı.


#düzensiz göçmen
#ığdır
#insan kaçakçılığı
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