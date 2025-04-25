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Fethiye'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Fethiye'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

21:3625/04/2025, Cuma
IHA
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Fethiye'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Fethiye'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki R.Y.'yi Fethiye'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.


Ekipler, 'Basit yaralama', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 31 yaşındaki R.Y.'nin Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.


Yapılan titiz takip sonucu düzenlenen operasyonda R.Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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