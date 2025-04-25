Fethiye'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 'Basit yaralama', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 31 yaşındaki R.Y.'nin Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.