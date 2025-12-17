Yeni Şafak
Iğdır'da uzun süreli su kesintisi: Vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi

19:4917/12/2025, Çarşamba
IHA
Uzun süredir devam eden kesinti, vatandaşların tepkisine neden oldu
Iğdır'da uzun süredir devam eden ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Belediye, sorunun altyapı kaynaklı olduğunu ifade ederken itfaiye araçları şehre su desteği sağlandı.

Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri, şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yaşanan su sıkıntısının yaklaşık iki ay sürebileceği belirtildi.


Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Iğdırlılar, yetkililerden soruna kalıcı ve acil bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Iğdır Belediyesi, su kesintisinin altyapı kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını belirtirken, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


Öte yandan Iğdır’ın Melekli Belde Belediyesi, yaşanan sıkıntının hafifletilmesi amacıyla itfaiye araçlarıyla şehre su desteği sağladı. Vatandaşlar, geçici önlemlerin yetersiz kaldığını ifade ederek, su sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Şehirde su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.



