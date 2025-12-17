Iğdır'da uzun süreli su kesintisi: Vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi

Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri, şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yaşanan su sıkıntısının yaklaşık iki ay sürebileceği belirtildi.





Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Iğdırlılar, yetkililerden soruna kalıcı ve acil bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Iğdır Belediyesi, su kesintisinin altyapı kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını belirtirken, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.





Öte yandan Iğdır’ın Melekli Belde Belediyesi, yaşanan sıkıntının hafifletilmesi amacıyla itfaiye araçlarıyla şehre su desteği sağladı. Vatandaşlar, geçici önlemlerin yetersiz kaldığını ifade ederek, su sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Şehirde su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.







