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İHA’lar tespit etti: Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından bir lastik bot içerisinde tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

07:32 . 11/09/2023 Pazartesi
IHA
Aydın

Aydın

Aydın’a kıyı olan denizlerde denetimlerini sürdüren İnsansız Hava Aracı tarafından alınan görüntülerde bir lastik botun denizde oldukça tehlikeli bir şekilde ilerlediğini tespit eden ekipler alınan koordinatlara operasyon düzenledi.


Sahil Güvenlik Botları TCSG-21, KB-108 numaralı unsurlar tarafından gerçekleştirilen müdahalede hareketli lastik bot içerisinde 52 kişi yakalandı.


Soruşturma sürüyor

Güvenli bir şekilde alınan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



#İHA
#düzensiz göç
#göçmen
#Aydın
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