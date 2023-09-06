İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlatıldı. “Kasten yaralama-tehdit-hakaret” suçundan ve yurda “illegal giriş” yapan 7 yabancı uyruklu şahıs “sınır dışı” edildi.