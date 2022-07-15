​İhanet toplantıları: 1 yıl önceden hazırlandılar

11 Temmuz günü aynı uçakla FETÖ’nün yönetim merkezi olan Pensilvanya’ya giden Öksüz ve Batmaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den darbenin ve sonraki sürecin yönetilmesi için 27 Mayıs 1960 darbesini yapan Milli Birlik Komitesi gibi bir yapılanmaya gidilmesi talimatını aldı.

PAROLA YURTTA SULH

Emri aldıktan sonra 13 Temmuz’da Türkiye’ye dönen FETÖ’nün mahrem imamları, darbeyi emir komuta edecekleri 38 kişiden oluşan sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerini belirledi. İşgal edilen TRT’de okunan sözde darbe bildirisinin altında Yurtta Sulh Konseyinin imzası bulunurken sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcıların listesi de Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlandı. Darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullanacakları parola da “yurtta sulh” olarak belirlendi.

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GÜLEN’DEN MESAJ

Örgütün darbe hazırlıkları devam ederken elebaşı Fetullah Gülen’in 19 Mart 2016’da askeri kamuflaj rengi olarak bilinen hâkî renk cübbesiyle kamera karşısına geçerek, “Antiparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya sakinleri, oradaki serdarlar adına konuşuyorum” dediği video yayınlandı. Elebaşı Gülen’in videoda, “Kapadokya sakinleri” dediği kitlenin “FETÖ’cü askerler” olduğu, itirafçı askerlerin beyanları ile ortaya çıktı. Elebaşı Gülen’in şifreli mesajı üzerine Türkiye’nin dört bir yanındaki mahrem imamlar ve FETÖ’cü askerler darbe toplantıları organize etmeye başladı.

ÖKSÜZ BAŞKANLIĞINDA

Yapılacak darbenin genel toplantısı Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin katılımıyla Adil Öksüz başkanlığında Ankara Konutkent’teki bir villada 6-7-8-9 Temmuz’da yapıldı. Başta Ankara olmak üzere Türkiye genelinde hangi birliklerin kullanılacağı, uçakların bombalayacağı kritik kamu kurumları, alıkonulacak darbe karşıtı generaller ve sözde atamalara ilişkin detaylar bu toplantıda tek tek belirlendi. Darbe girişimden bir gün önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayan eski pilot Üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ve Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı, eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur’un evinde bir araya geldi. Çavur, darbeci pilotlara bombalanacak noktaların bilgisini aktaran darbeciydi.

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İSİMLERİNİ ÖĞRENDİLER

F-16 savaş uçakları pilotlarının dışında Ankara’da TRT, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesine saldırı düzenleyen helikopter pilotları da darbe hazırlıkları toplantıları yaptı. Ankara Yeni Mahalle’deki FETÖ evinde 13 Temmuz günü bir araya gelen sözde Konsey üyesi eski yarbay Özcan Karacan ile eski yarbaylar İlkay Ateş, Erdal Başlar ve eski binbaşı Taha Fatih Çelik darbeye ilişkin toplantı yaptı. 12 Temmuz günü jandarma içerisindeki FETÖ’cülerin bir kısmı mahrem imamlarla Şaşmaz Sanayi Sitesi yakınlarındaki Ambarlı’da darbe toplantısında bir araya geldi. O toplantıda darbe girişiminde görev verilen askerler, mahrem imamların nezaretinde ilk kez gerçek isimleriyle birbirleriyle tanıştırıldı. Darbe girişiminin İstanbul ayağında görevli olan FETÖ’cü hainler İstanbul’daki ilk toplantıyı 12-13-14 Temmuz günleri Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yaptı. Görev yeri Ankara olan darbeci eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli’nin de katıldığı toplantılarda, eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski 1. Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski kurmay albaylar Mehmet Kapan, Uzay Şahin, Ömer Faruk Özköse, Sadık Cebeci, Rıfkı Keser ile Onur Özden, eski kurmay yarbaylar Engin Durmaz, İrfan Arat, Fatih Karakaya ile Şakir Çınar, eski kurmay binbaşılar Mehmet Murat Çelebioğlu ile Murat Yanık ve eski yüzbaşı Mehmet Karabekir hazır bulundu. Eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı ise 12 Temmuz’daki toplantıya katıldı.

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HARİTA ÜZERİNDE PLAN

Düzenli ve Aydoğdu, İstanbul haritası üzerinde 15 Temmuz akşamı kritik kurum ve ulaşım yollarının nasıl işgal edileceğini birlik komutanlarına anlattı. Plana göre Kuleli Askeri Lisesi köprü ayaklarını, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Türk Telekom Genel Merkezini, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birini Samandıra’daki Motorlu Alay Komutanlığı diğer bağlantı yollarını ise Piyade Okul Komutanlığı kontrol edecekti. Düzenli, Murat Yanık, Onur Özden, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Uzay Şahin ise irtibat ve koordinasyon timi görevini üstlenirken Mehmet Nail Yiğit, bürokratların gözaltına alınması, Fethi Alpay da Hava Harp Okulu’nun faaliyetleri ve İstanbul’da gerçekleşen uçuşların sorumluluğunu aldı.

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AYDOĞDU DAĞILIMI YAPTI

Özkan Aydoğdu, 1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 2. Tank Tabur Komutanı İrfan Arat’ı her iki Boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini kontrol altına alma ve Üsküdar’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeleri için görevlendirdi. Toplantılarda Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı askerlerinin AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, TRT Harbiye Radyo Binası ve TRT Ulus Binası ile Taksim Meydanı işgali için kullanılması kararlaştırıldı.

Darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki toplantıya Yanık, Şahin ve Çelebioğlu’nun yanı sıra darbeciler Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski kurmay albay Yusuf Sarı, eski kurmay yarbay Osman Akkaya, eski kurmay binbaşı Ahmet Baykal, eski kurmay yüzbaşı Özkan Özgenç, eski kurmay yarbay Kadir Yıldız ve eski kurmay binbaşı Fatih Sönmez katıldı. Toplantıda, Avrupa yakasında gözaltına alınacakların kimler tarafından ve nasıl derdest edileceği kararlaştırıldı.

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SON TOPLANTI 14 TEMMUZ’DA

İstanbul’daki darbeye hazırlığın son toplantısı ise 14 Temmuz saat 21.00’de Hava Harp Okulu’nda yapıldı. Toplantıya Murat Yanık, Uzay Şahin, Mehmet Murat Çelebioğlu, Muzaffer Düzenli, Eyüp Gürler, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Sadık Cebeci, Onur Özden, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ahmet Gümüş, Rıfkı Keser, Zafer Özleblebici, Ahmet Zeki Gerehan katıldı. Cumhurbaşkan Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timin başında yer alan Sönmezateş, bu toplantının yanı sıra Moda Deniz Kulubü’ndeki düğüne katılacak generallerin derdest edilmesini de organize etti. FETÖ’nün mahrem imamları ve darbeci askerleri Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Edirne, Denizli, Isparta ve İzmir’de de darbeye hazırlık toplantıları yaptı.