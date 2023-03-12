|
Reklam
Reklam
Gündem

İhraç polislere mahrem imam

FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in talimatıyla yeniden yapılanmaya giden örgüt, ihraç edilen polisler için yeni bir mahrem yapılanma kurdu. İhraç emniyet mensupları imamlarının örgüt tarafından kendilerine bağlanan ihraç polislerle belirli periyotlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’nün güncel yapılanması soruşturmalarında’ yer alan bilgilere göre, örgütün ihraç olan emniyet mensuplarıyla bağlantı kurulup, örgüte yeniden kazandırılmaları için güncel eğitim yapılanması içerisinde özel bir birim oluşturduğu tespit edildi. 15 Temmuz öncesinde emniyet mahrem imamı olan, güncel yapılanma içerisinde de ‘eğitim koçu’ olarak görevlendirilen FETÖ’cü öğretmenlere, zimmetlerinde bulunan öğrencilere özel ders adı altında örgütsel ders vermelerinin yanı sıra ‘ihraç emniyet mensupları imamı’ olarak ikinci bir görev verildiği de tespit edildi. İhraç emniyet mensupları imamlarının örgüt tarafından kendilerine bağlanan ihraç polislerle belirli periyotlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

EĞİTİM KOÇLARINA BAĞLADILAR

FETÖ imamlarının ihraç emniyet mensupları ile görüşmelerini diğer FETÖ’cülerle yapılan görüşmelere göre büyük bir gizlilikle gerçekleştirdiği de tespit edildi. Güncel yapılanmanın diğer birimlerinde görev alan imamların örgüt üyeleriyle halka açık cami, cafe, pastane vb yerlerde buluşarak görüşmelerini legalleştirdiği ancak ihraç polislerle depo gibi yerlerde görüşerek güncel yapıya ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirlendi. İmamların bu görüşmelerde ihraç polislere örgütün belirlediği miktarda para verdiği de ortaya çıkarıldı. Öte yandan ihraç emniyet mensupları imamının eğitim yapılanması içerisinde yer almasından dolayı güncel yapılanmada da okul ünite imamına, okul ünite imamımın da yurt dışında bulunan emniyet mahrem imamı olan bir FETÖ’cüye bağlı olarak faaliyet yürüttüğü de belirlendi.




#FETÖ
#15 Temmuz
#İhraç edilen polisler
1 saat önce
default-profile-img
İhraç polislere mahrem imam
İslam medeniyeti tabiatla uyumludur
Depremi unutmayalım
Deprem kitaplara bakışımı değiştirdi
Yurdun batısı lodos ve yağmura teslim oldu
Maraş’ta hafızamı kaybetmiş gibiydim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.