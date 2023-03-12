İhraç polislere mahrem imam

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’nün güncel yapılanması soruşturmalarında’ yer alan bilgilere göre, örgütün ihraç olan emniyet mensuplarıyla bağlantı kurulup, örgüte yeniden kazandırılmaları için güncel eğitim yapılanması içerisinde özel bir birim oluşturduğu tespit edildi. 15 Temmuz öncesinde emniyet mahrem imamı olan, güncel yapılanma içerisinde de ‘eğitim koçu’ olarak görevlendirilen FETÖ’cü öğretmenlere, zimmetlerinde bulunan öğrencilere özel ders adı altında örgütsel ders vermelerinin yanı sıra ‘ihraç emniyet mensupları imamı’ olarak ikinci bir görev verildiği de tespit edildi. İhraç emniyet mensupları imamlarının örgüt tarafından kendilerine bağlanan ihraç polislerle belirli periyotlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ imamlarının ihraç emniyet mensupları ile görüşmelerini diğer FETÖ’cülerle yapılan görüşmelere göre büyük bir gizlilikle gerçekleştirdiği de tespit edildi. Güncel yapılanmanın diğer birimlerinde görev alan imamların örgüt üyeleriyle halka açık cami, cafe, pastane vb yerlerde buluşarak görüşmelerini legalleştirdiği ancak ihraç polislerle depo gibi yerlerde görüşerek güncel yapıya ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirlendi. İmamların bu görüşmelerde ihraç polislere örgütün belirlediği miktarda para verdiği de ortaya çıkarıldı. Öte yandan ihraç emniyet mensupları imamının eğitim yapılanması içerisinde yer almasından dolayı güncel yapılanmada da okul ünite imamına, okul ünite imamımın da yurt dışında bulunan emniyet mahrem imamı olan bir FETÖ’cüye bağlı olarak faaliyet yürüttüğü de belirlendi.