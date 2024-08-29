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İhtisas Mahkemeleri güçlenecek: Yatırım ortamına yeni kalkan

Uğur Duyan
04:00 - 29/08/2024 الخميس
Güncelleme: 01:42 - 29/08/2024 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

9’uncu Yargı Paketi’ni çıkararak yaz tatiline giren Meclis’in ekimde başlayacak yeni yasama döneminde gündeminde 10. Yargı Paketi de var. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, yeni paketle iş ve yatırım ortamının önün açılması için yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması için ihtisas mahkemelerine yeni yetkiler verilecek.

BİLİRKİŞİYE NİTELİK TANIMI

Edinilen bilgilere göre, hakim ve savcıların, bilirkişilerin ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, ihtisas mahkemeleri güçlendirilecek. Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri getirilecek. Ticaret davalarının yargıya intikal ederek, şirketlerin zarar etmesi ve ekonominin yavaşlaması gibi durumların önüne geçilecek. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişiler ile devlet arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü etkinleştirilecek.

EKONOMİK FAALİYETLER HIZLANDIRILACAK

İcra ve iflas sisteminin etkinliği artırılacak. Tahkim başta olmak üzere alternatif ihtilaf çözme mekanizmaları güçlendirilecek. Ekonomik karar ve faaliyetlerin hızlandırılması sağlanacak. Tahkim mekanizmasının ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılmasının teşvik edilecek. İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı güçlendirilecek. Küresel görünürlüğünün artırılacak. Özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyon,

iş birliği ve diyalog mekanizmaları güçlendirilecek.

AB MÜKTESEBATINA UYUMLU

AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun AB Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere AB müktesebatına uyum süreci tamamlanacak.



#TBMM
#Ekonomi
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