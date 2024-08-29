İhtisas Mahkemeleri güçlenecek: Yatırım ortamına yeni kalkan

9’uncu Yargı Paketi’ni çıkararak yaz tatiline giren Meclis’in ekimde başlayacak yeni yasama döneminde gündeminde 10. Yargı Paketi de var. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, yeni paketle iş ve yatırım ortamının önün açılması için yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması için ihtisas mahkemelerine yeni yetkiler verilecek.

Edinilen bilgilere göre, hakim ve savcıların, bilirkişilerin ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, ihtisas mahkemeleri güçlendirilecek. Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri getirilecek. Ticaret davalarının yargıya intikal ederek, şirketlerin zarar etmesi ve ekonominin yavaşlaması gibi durumların önüne geçilecek. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişiler ile devlet arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü etkinleştirilecek.