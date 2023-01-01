'İki ayda teslim edilecek' denilen evleri onlarca kişiye satmışlar

Piyasadaki eş değer konut fiyatlarından 40-50 bin lira daha ucuz olan evleri almak için çoğunluğu yabancı onlarca kişi girişimde bulundu. Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyen bazı kişiler evlerini sattı, bazıları biriktirdiği parasını, kimileri ise yakınlarından borç alarak verdi. Evlerin satışı için de kişilere noter huzurunda kooperatif hissesi satışı yapıldı. Hisse satışıyla emlakçı tarafından yine noter huzurunda 'ileriye dönük borcu yoktur' yazılı evrak verildi. Aradan geçen 2 ayın ardından evlerin teslim edilmemesi ve inşaatın ilerlemesi üzerine huzursuzluk başladı. Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, toplanarak haklarını aramaya başladı. Buluşan mağdurlar yaptıkları incelemede aynı dairelerin başka kişilere de satıldığını gördü. Bunun üzerine evler için kişi başı 500 ila 700 bin lira arası ödeme yapan yaklaşık 70 kişi savcılığa giderek, emlakçılar M.K., A.S., M.K. ve kooperatif sorumlularından şikayetçi oldu.