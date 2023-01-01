'İki ayda teslim edilecek' denilen evleri onlarca kişiye satmışlar

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Emlak dolandırıcılığı
Muratpaşa ilçesinde emlakçılık yapan M.K., A.S. ve M.K., iddiaya göre geçen sene ev almak isteyen kişileri Kepez ilçesindeki bir kooperatifin inşaatına yönlendirdi. Kooperatif sorumluları ise inşaat halindeki binanın 2 ay içerisinde biteceğini ve tapuların teslim edileceğini söyledi.
Mağdur kişilerin çoğunun tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Taçyıldız, “Bizden sonra da aynı daireleri başka arkadaşlara satmışlar. Konuşmaları gördükten sonra evin gelmesi gibi bir umudumuz yok. İnsanlar buraya paralarını verdi, en azından bu parayı kurtarma derdindeyiz. O gün verdiğimiz parayla da daire alabiliyorduk. Ancak biraz daha ekonomik olur diye düşünerek o dairelere yöneldik. Hepimiz aynı emlakçıdan aldık. Hepimiz avukatımız aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. 3 küçük çocuğu olduğunu ve zor durumda kaldığını belirten Diana İanaeva, “Bir hayalim vardı Antalya'da ev alıp çocuklarımla yaşamak istiyordum. Başka bir dairem vardı, onu sattım. Bir emlakçıdan daireyi aldım. Yaklaşık 1 yıldır tapu çıkmıyordu. Sürekli beni oyalıyorlardı. Bana bir kooperatif önerdiler, onlara güvenip aldım. Ev için 680 bin lira ödedim. Şimdi çocuklarımla kirada oturuyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.