Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

İki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

11:0128/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Başakşehir'de İETT otobüsleri kaza yaptı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kaza yaptı

İstanbul Başakşehir'de aynı cadde üzerinde, İETT otobüslerinin dahil olduğu iki ayrı trafik kazası yaşandı. Bahçelievler ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü çarptı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.


Bahçelievler'de kaza oldu


Başka bir noktada daha İETT otobüsleri kazaya karıştı. Bahçelievler'de, körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsünün çarpması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.


İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı.


Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.


Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak, durdu.


İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti. Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı.


Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek, yürümek zorunda kaldı.


Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı.



#Başakşehir
#İETT Otobüsü
#KAZA

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu yayınlandı