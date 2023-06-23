İki bin kutu sahte ilaç

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Güvenlik Şube Ekipleri, tespit ettiği şüphelileri takibe aldı. Önce sahte ilaçların bulunduğu depolar belirlendi. Sahte ilaçların Pendik'te 5 adreste depolandığı, adreslerden birinde satış yapıldığı ortaya çıktı. 6 aylık takibin ardından operasyon yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda 2 şüpheli sahte ilaçları paketlerken yakalandı. Adreslerde piyasa değeri 2 milyon lira olan 1942 kutu sahte ilaç ve piyasada az bulunan kanser ilacına ait 100 barkod ele geçirildi. Şüphelilerin kutularını dışarıda bastırıp orijinale yakın barkodla gerçek süsü verdiği sahte ilaçları kanser hastalarına internet ve sosyal medya üzerinden fahiş fiyata sattıkları tespit edildi. 2 şüpheli, Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzmanlar, internetten ilaç alınmaması uyarısında bulundu.