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İki bölgede PKK'ya darbe: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Pınar Görgü
13:32 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:12 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde iki başarılı operasyon gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.





#MSB
#PKK
#terör operasyonu
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