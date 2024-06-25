İki bölgede PKK'ya darbe: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde iki başarılı operasyon gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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#terör operasyonu
2 saat önce