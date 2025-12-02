Yeni Şafak
İki otomobilin çarpıştığı kazada altı yaralı

00:182/12/2025, Salı
IHA
Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu altı kişi yaralandı.

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 38 ADK 987 plakalı Peugeot marka otomobil ile Y.T. yönetimindeki 70 ACM 960 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 38 ADK 987 plakalı aracın sürücüsü B.G. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



