İki otomobilin çarpıştığı kazada yedi yaralı

20:4121/08/2025, Perşembe
AA
Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)

Aksaray'da Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Aksaray
#Trafik Kazası
#Hastane
