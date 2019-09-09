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İZMİR

İkici el aldığı otomobil arıza yaptı: Mahkemeden emsal karar

İkinci el aldığı otomobil arıza yaptı: Mahkemeden emsal karar

İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, Sakarya'dan 52 bin 500 lira vererek aldığı 2'nci el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapması sonucu zarara uğradığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, satıcının aracın ayıbından sorumlu olduğu gerekçesiyle Şentabaklar'a parasının iadesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Erkan Şentabaklar
Erkan Şentabaklar

İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, internet üzerinden beğendiği bir otomobili almak için Sakarya'nın Akyazı ilçesine gitti. Aracı beğenen ve 52 bin 500 lira ödeyerek alan Şentabaklar, İzmir'e dönmek için yola çıktı.

Balıkesir'e geldiğinde yeni alınan otomobil arıza yaptı. Çekici vasıtasıyla aracını tamire götüren Şentabaklar, 'motorun yatak sarması' arızası yaptığını ve aracı almadan bu kusuruyla ilgili işlem gördüğünü öğrendi.

Çekici ve yol masrafları davalıdan tahsil edilecek

Aracının tamiri için 37 bin lira istenmesinin ardından Şentabaklar, aracı kişiden bu paranın karşılanmasını istedi. Satıcının olumsuz cevap vermesi üzerine konu yargıya taşındı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunda araç alım satım işiyle uğraşan davalının araçtaki arızayı tespit edebileceği, motordaki arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi.

Bunun üzerine mahkeme, aracın ayıbından satıcının sorumlu olduğu gerekçesiyle satan kişinin Şentabaklar'dan aldığı 52 bin 500 liranın iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Şentabaklar'ın aracın bozulmasından sonraki süreçte, çekici ve yol masraflarının davalıdan tahsil edilmesine hükmetti.

'Emsal karar'

Şentabaklar'ın avukatı Mehmet Bülent Ötkün, mahkemenin verdiği kararın araç alım satımında mağdur olan vatandaşlar için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

  • "Müvekkilim internet üzerinden araç alım satımı yapan bir siteden beğendiği aracı Sakarya'ya giderek 52 bin 500 lira karşılığında almıştır. Dönüşe geçtiğinde araç 'motor yatak sarması' arızası nedeniyle yolda kalmıştır. Çekici vasıtasıyla İzmir'e gelmiş ve aracı tamire götürdüğünde aracın motorunun daha önceden bu arıza nedeniyle işlem gördüğünü öğrenmiş ve satıcıdan tamir parası istemiştir. Olumsuz cevap vermesi üzerine konuyu yargıya taşımıştır. Mahkeme tarafından hazırlatılan bilirkişi raporlarına göre araçta gizli ayıp olduğu ve bu gizli ayıbın alıcı tarafından basit bir incelemeyle bilemeyeceği ancak satıcının ise bunu bilebileceği belirtilmiştir.
  • Mahkeme de bu doğrultuda verdiği kararda hem alım bedeli 52 bin 500 liranın hem de müvekkilimizin harcadığı yol ve çekici parasının geri iadesine karar vermiştir. Yeni tüketici kanuna göre artık ikinci el araçlarda bu kanunun içine dahil edilmiştir. Mağdur olan alıcılar artık bu kanundan faydalanabilmektedir. Ayrıca satış esnasında noter huzurundaki satış bedeli ile ödediği bedelin aynı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Çünkü müvekkilimiz aracını aldığında satıcı noter satışında aracın satış bedelini 42 bin 500 lira olarak göstermiştir. Ancak satış bedeli 52 bin 500 lira ödediği dekontla belgelediği için aradaki farkı da almıştır."

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