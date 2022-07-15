İkiyüzlülüğün örnekleri

- 15 Temmuz 2016’da FETÖ elebaşı Gülen’le New York Times, Financal Times, SKy News, The Guardian kuruluşları röportaj yaptı. Bu medya organları FETÖ elebaşının kendini temize çıkarma ve inkar gayretine sayfalarında yer verdi.

İKİYÜZLÜ TAVIR

- Washington Post, 16 Temmuz 2016'da "Erdoğan'ın anti-demokratik hükümeti Türkiye'yi hukuksuzluğa nasıl sürekledi?" başlığı ile haber yayımladı. Haberde "Bu, demokratik bir rejime karşı yapılmış darbe girişimi değildir. Ne hükümet ne de darbeciler 'gerçek' demokrat değillerdir. Bu, halk desteği ile seçilmiş fakat yönetiminde hiç demokratik olmayan bir rejimi devirmeye yönelik illegal bir girişimdir" cümlelerine yer verildi. Washington Post, 3 Ağustos 2016 tarihinde bu kez FETÖ elebaşı Gülen'le Pensilya'daki evinde röportaj yaptı. Gazete, terörist Gülen için "Barış içinde birlikte yaşamaya ve eğitimin önemine vurgu yapan 'İslam'ın tasavvufi bir yorumunu vaz eden Gülen (...)" ifadeleri kullandı.

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- Times’da, 17 Temmuz 2016’da “Askerler, Erdoğan’a karşı darbede Türk sivillere ateş açtılar” şeklindeki haberin detayında Erdoğan’a tepki olarak yapılan bir darbe olduğunu yazdı. Bir gün sonra 18 Temmuz’da ise “Batı için şimdi Ankara ile baş etmek her zamankinden daha zor olacak” başlığıyla “Türk Cumhurbaşkanı -bencil ve patolojik olarak duygusal- çoğunlukçu ve anti demokrattır” ifadelerine yer verdi.

- BBC’de, darbe girişiminin yaşandığı gün “Darbe girişimi bastırıldıktan sonra toplu tutuklamalar” başlığıyla “Darbe girişimi gerçekleşti çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi dönüştürme projesi nedeniyle Türkiye derinden bölünmüştü” cümleleri yer aldı. BBC, 17 Temmuz 2016 tarihinde “Türkiye darbe girişimi: Bilmemiz gerekenler” haber başlığıyla “Ordunun, Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) siyasi İslamcılığı ile gerilimler olmuştur. Cumhurbaşkanı özgür medyaya baskı uygulamıştır; birçok kişi tarafından bir otoriter olarak görülmektedir” içeriğiyle izleyicilere doğru olmayan bilgiler aktardı. 21 Temmuz’da ise “Türkiye’de darbe: Gülen Hareketi nedir ve ne istiyor?” başlığıyla “O (Gülen), takipçileri tarafından manevi bir lider olarak kabul edilirken, bazen de Türkiye’nin ikinci en güçlü adamı olarak tarif edilmektedir. İmam; fedakarlık, tevazu, sıkı çalışma ve eğitimi vurgulayan hoşgörülü bir İslam’ı teşvik etmektedir” haberini yayınladı. Ayrıca BBC Word News yapımcısı James Bryant, darbe girişiminden hemen sonra Türk hükümeti aleyhinde konuşma yapacak kişilere ulaşabilmek için bir duyuru vermişti.

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TİMSAH GÖZYAŞI BENZETMESİ

- Daily Mail de 16 Temmuz 2016’da “Timsah gözyaşları mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe kurbanlarının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu ve muhaliflerini temizlenmesi gereken bir ‘virüs’ olarak niteledi” şeklinde haber yayımladı. Gazetede 17 Temmuz’da “Suriye ve İran’daki karışıklıkla kıyaslandığında berbat Başkan Erdoğan iki kötüden daha az kötü, ama o kadar da fark yok” şeklinde haberine yer verdi.

GÜLEN’İN MAKALESİ YAYINLANDI

- Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Mayıs 2017 tarihindeki ABD ziyareti sırasında FETÖ elebaşı Gülen’in makalesini yayınladı. FETÖ elebaşı Gülen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘diktatör olmakla’ suçladı. Darbeyle ilgili suçlamaları reddetti.

TUHAF SORULAR

- Wall Street Journal(WSJ), darbe girişiminden hemen sonra 17 Temmuz 2016’da FETÖ elebaşı Gülen’e, Türkiye’deki demokrasinin geleceği ile ilgili sorular sordu. Sorular şöyle: “Erdoğan’ın hükümeti kitlesel tutuklamalara başladı. Hizmet destekçilerinizin güvenliği için endişe duyuyor musunuz?”, “Darbe girişiminin Erdoğan tarafından gücünü pekiştirmek için kullanacağını düşünüyor musunuz ve bu durum Türkiye’yi, Avrupa’yı ve DEAŞ’a karşı yapılan mücadeleyi ne ölçüde tehlikeye atar?”, “Demokrasinin Türkiye ve diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz?”

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“TÜRKİYE’YE TESLİM ETMEYİN” ÇIKIŞI

- New York Times, 25 Temmuz 2016 tarihinde elebaşı Gülen’ın makalesini yayınladı. Gülen yazıda Cumhurbaşkanı’nı kötüledi. ABD yönetiminden “Kendisini Türkiye’ye teslim etmemesini” istedi. CNN ise 31 Temmuz 2016’da elebaşı Gülen’le röportaj yaptı. Elebaşı Gülen, yaşananların “tiyatro” olduğunu söyledi.