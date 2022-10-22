İlaç hırsızları.

SGK’ya fatura edilen ilaç ve sağlık malzemelerini kendi üzerlerine geçiren bir şebeke çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin yaptığı çalışmalarda şebekenin, SGK’ya reçete edilip ödetilen ilaç ve tıbbi malzemeleri devlet hastanelerinden çalıp kendi depolarına kaçırdığı tespit edildi. Mali Şube ekiplerinin yaptığı araştırmalarda şebekenin ilaçları nasıl çaldığı da ortaya konuldu.

KULLANILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Şebeke üyelerinin ilaçları hastalarda kullanılmış gibi gösterdiği, ardından da çalarak kendi depolarına götürdüğü anlaşıldı. Depoya götürülen ilaç ve tıbbi malzemelerin, şebeke üyelerinin yurt içi ve yurt dışında irtibatta oldukları kişilere satıldığı tespit edildi. Çalışmaların devamında şebekenin Türkiye’de bulunan göçmenlere ilaç sattığı da belirlendi.

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13 ŞEBEKE ÜYESİ SAĞLIK ÇALIŞANI

Çaldıkları ilaç ve tıbbi malzemeleri değerinin çok altında satan şüphelilerin, devleti zarara uğratıp yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiğini belirleyen ekipler harekete geçti. 71 ayrı hırsızlık eylemi yaptığı belirlenen suç şebekesi içinde, aralarında kamu görevlisi 13 sağlık çalışanının da bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Ecza deposu gibi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 adet şırınga ucu, 1851 hasta önlüğü, 1 oksijen tüpü ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonla birlikte 17’si İstanbul’da olmak üzere 28 sağlık kuruluşunda, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

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