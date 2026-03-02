Yeni Şafak
İlahiyat öğrencilerine ziyaret

İlahiyat öğrencilerine ziyaret

2/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini yurtlarında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, mezun olduğu okul hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere enstitüde alınan eğitimleri önemsediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz. Burada devam eden bu talebelik yıllarınızı bir büyüğünüz olarak çok önemsiyorum. Aynı zamanda bir İmam Hatipli olarak önemsiyorum” dedi. “İmam Hatip tahsilimden sonra iktisat tahsili gördüm. Sizler de burada, ilahiyatta bu süreci devam ettiriyorsunuz” diyen Erdoğan, “Buradaki bu hocalarımızın içinden benim de hocam olan Hayrettin Karaman, İmam Hatip’in ilk yılında benim hocamdı. Ahmet Kahraman hocam da beni çok severdi, sebebi de yazımın güzel olmasıydı. Yüksek İslam Enstitüsü çok farklı hocalar yetiştirdi. Çok farklı hocalar Yüksek İslam Enstitüsünden geçti. Burayı iyi değerlendirin. Buradan çok güçlenerek yola devam" şeklinde konuştu. Öğrencilerin hediye takdim ettiği Erdoğan, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çekindi.



