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POLİTİKA

Beşinci kol faaliyetlerine izin vermeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, “Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” dedi. Altun, ihtiyaç olan düzenlemeleri en kısa sürede yapacaklarını söyledi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın Türkiye’de iktidar karşıtı medyaya 5 milyon liradan fazla hibe verdiği ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan düzenleme yolda mesajı: ​Beşinci kol faaliyetlerine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

ABD’de bulunan Chrest Foundation Vakfı, fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı. Listede Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) de bulunuyor. Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope’a 2016’dan 2020 yılına kadar toplam 476 bin 720 dolar fon sağlanırken, P24’e 124 bin dolar, 140Journos’a 60 bin dolar, Serbestiyet’e 50 bin dolar para aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

ABD’li vakfın fonladığı kuruluşlar gündeme bomba gibi düştü. İddiaları yakından takip ettiklerini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
ABD’li vakfın fonladığı kuruluşlar gündeme bomba gibi düştü. İddiaları yakından takip ettiklerini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİNE MÜSAADE ETMEYİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD merkezli vakfın Türkiye’de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti. Medyanın iç ve dış vesayet odaklarınca ilgi duyulan bir alan olduğunu bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti: “Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz. Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini ABD’de görmemiz mümkündür. Örneğin ABD’de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, 6 ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye’de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız.”

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
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ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
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