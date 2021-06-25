İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama

Sözcü Gazetesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavı öncesi algı operasyonuna girişerek Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etmişti.

Gazete, iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla geçmiş; haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı kullanılmıştı. 'BirGün' ve 'SOL' gibi asılsız haberleriyle bilinen mecralar da bu yalana destek vermişti.

Sosyal medya hesabından yalan haberler ilgili paylaşımlarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"Sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamakta"

Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

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Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla “askeri tıp” alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir.

"Yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz"

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz.

Protokole göre;



Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.



Amaç tamamıyla “askeri tıp” alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir. REKLAM June 25, 2021

GÜNDEM Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti