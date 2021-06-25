Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Katarlılara sınavsız üniversite yalanıyla ilgili açıklama
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama

YKS sınavı öncesi, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde servis edilen yalan haberlerle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Katarlılara sınavsız üniversite yalanıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Sözcü Gazetesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavı öncesi algı operasyonuna girişerek Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etmişti.

Gazete, iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla geçmiş; haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı kullanılmıştı. 'BirGün' ve 'SOL' gibi asılsız haberleriyle bilinen mecralar da bu yalana destek vermişti.

Sosyal medya hesabından yalan haberler ilgili paylaşımlarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"Sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamakta"

Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

  • Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla “askeri tıp” alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir.

"Yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz"

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz.

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
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Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama
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