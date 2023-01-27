İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Tahran'daki hain saldırıya kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan ve 1 kişinin ölümüne neden olan saldırı hakkında İran’ın, Viyana Sözleşmesi kaynaklı güvenlik sağlama görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, “İran'da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.