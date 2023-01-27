İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Tahran'daki hain saldırıya kınama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun; yaptığı açıklamada 'hain saldırıyı şiddetle kınıyorum' ifadelerini kullandı.
14:39 . 27/01/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırı için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı şu şekilde;
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başın sağ olsun Azerbaycan.
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