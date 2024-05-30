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İletişim Başkanlığı'ndan, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' açıklamasıyla paylaşılan görüntülerdeki yapının, külliye değil yapımı devam külliye konseptinde bir alan olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Alanda külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

20:04 - 30/05/2024 Perşembe
DHA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Atatürk Havalimanı
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