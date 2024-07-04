İletişim Başkanlığı'ndan UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama

EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynayan Merih Demiral, bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, milli oyuncunun sevincine soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın ardından Merih Demiral için hangi kararın verileceği merak konusu oldu. Sevk edilen madde ne diyor, Merih Demiral müsabakalardan men cezası alacak mı? İşte yanıtı...