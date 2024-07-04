İletişim Başkanlığı'ndan UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Temmuz 2024 Salı günü oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu eşleşmesinde Türkiye'nin, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazandığı vurgulandı.
DMM'nin sosyal medya paylaşımında,
"UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan, 'Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale Avusturya'nın kaldığı' iddiası doğru değildir. 2 Temmuz 2024 Salı günü oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu eşleşmesinde Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye ve Hollanda'nın karşılaşacağı çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de oynanacaktır"
denildi.
UEFA'nın sitesinde 2 Temmuz'da Avusturya'nın çeyrek finale kaldığı paylaşımı yapıldığı, ardından bunun silindiği belirtildi.
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1 saat önce