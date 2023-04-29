|
Gündem

İlham Aliyev: Yakın zamanda Kızılelma Azerbaycan semalarında olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST'e katıldı. Azerbaycan'da Bayraktar merkezinin kurulacağını açıklayan Aliyev, ''Yakın zamanda Kızılelma Azerbaycan semalarında olacak'' ifadelerini kullandı.

13:03 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracı ile alana geldi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kat ettiği ilerlemeye dikkat çekti.


İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle;


"Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda 2 yıl önce Şuşa beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızda oldu.


1 yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir


Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu


Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiye bölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur.


Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesinde de çok büyük rol oynuyor. Türk dünyasının büyük coğrafyası var. Büyük potansiyeli var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı, tarihi hizmetleri var.


Türkiye Avrasya'nın enerji, ulaştırma ve siyasi merkezidir. Türkiye'nin duruşu hem Türkiye hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Hem Türkiye'yi hem de bizi güçlendiriyor ve bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir.


Azerbaycan'a Bayraktar merkezi


Sayın Selçuk Bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Azerbaycan'da Bayraktar merkezi yapmaya karar verdik. Ümit ediyorum ki Kızıl Elma yakın gelecekte Azerbaycan semalarında olacaktır.


KIZILELMA göklerde, TGC Anadolu denizde, Altay ve TOGG yollarda. Bugünkü Türkiye budur. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bugün bunun ispatıyız. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor"


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu.


Erdoğan'dan Aliyev'e teşekkür


Aliyev konuşmasını bitirdikten sonra sahneye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- TEKNOFEST'in bu sene başka bir güzel olduğunu vurgulayarak Aliyev ve Libya Başbakanına teşekkür etti.


Erdoğan açıklamasında, "İlham Bey Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı.Kurtarma ekipleri ilk andan itibaren bizimle oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi." ifadelerini kullandı.


Temel atma töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Pul Hediye takdimi yaptı.


#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bayraktar
#Kızılelma
#TEKNOFEST
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.