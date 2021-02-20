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İlk başlık güven ve diyalog

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li muhatabı Antony Blinken, ABD’nin ‘eğer’li Gara açıklaması sonrasında video konferansla bir araya gelecek. Taraflar, sorunların diyalog ve güven tesisi çözülmesi fikrinde birleşti. Türkiye’nin çantasında başta FETÖ ve PKK olmak üzere terörizm ile mücadele konusu var. ABD cephesinde ise S-400 krizi öncelikli sorun alanları olarak sunuluyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Joe Biden yönetimi ile ilk temasın Gara açıklaması krizi sonrası kurulması ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li muhatabı Antony Blinken video konferans üzerinden detaylı bir görüşme yapacak. Henüz tarihi netleşmeyen video konferansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşmesi beklenen ilk telefon görüşmesi ardından planlaması bekleniyor. Çavuşoğlu ve Blinken görüşmesinde öncelikli konu, iki müttefik ülke arasındaki güven sorunu olacak. Gara operasyonu sonrası ABD Dışişleri Bakanlığından gelen ‘eğer’li açıklama, sonradan düzeltilmiş de olsa Ankara tarafından ciddi bir güven sorunu olarak ortada duruyor. İlişkilerin onarılmasında iki ülke tarafından karşılıklı “güven”in tesis edilmesi öncelikli görülüyor.

Antony Blinken

GÜVENİ ‘YARDIM’ ZEDELİYOR

Türkiye ce phesinde, güven sorununun aşılmasında, başta FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere terörizm ile mücadele konusu var. FETÖ elebaşının iadesi ve PKK/PYD-YPG’ye angajmanın sonlandırılması isteniyor. ABD cephesinde ise insan hakları konuları ile S-400 krizi öncelikli sorun alanları olarak sunuluyor. Sorunları diyalog ile aşmak isteyen Türkiye’nin S-400 konusunda NATO nezdinde komisyon önerisi ise şu ana kadar kabul görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi, olumlu bir atmosferde gerçekleşen müspet bir konuşma olarak kaydedildi. Telefon görüşmesindeki bu atmosferin korunması istendi. İki bakan, karşılıklı açıklamalar yerine sorunların diyalog yoluyla çözülmesi kararı aldı. Tüm konuların detaylı görüşülmesi için video konferans üzerinden görüşme planlanırken, bu görüşmenin de “yakın bir zamanda” gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, 2021 yılında diyalog ve iş birliğini önceleyen bir dış politika vizyonu ortaya koymuş ve başta ABD ve AB olmak üzere ilişkilerde sorunlar bulunan müttefiklerine diyalog çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ilk olumlu yansıması Avrupa Birliği cephesinden gelmiş, yılın ilk günlerinden itibaren Türkiye-AB diplomasi trafiğinde olumlu mesajlarla ilişkiler yumuşamıştı.

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