‘İlk Evim’de 6 bin 200 konutun kurası çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ‘İlk Evim’de, İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun kura çekimleri Tuzla’da büyük bir heyecanla devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 200 konutun kura çekimi tamamlanarak hak sahipleri belli oldu. Kura çekimleri, vatandaşlara daha önceden verilmiş çekiliş numaralarına göre yapılıyor. Bu numaralar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi sayfasında başvurusu kabul edilenler listesi adı altında kuradan 3 gün önce yayınlandı ve vatandaşlara SMS yoluyla gönderildi. Kura hostesler aracılığıyla, 6 ayrı torbadan çekilen rakamlarla ortaya çıkan 6 haneli sayılarla çekilişler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla kuraları takip ediyor. Kura çekilişleri, her gün sabah saat 10.00’da başlıyor ve akşam 16.30’a kadar sürüyor.

İstanbul’da 50 bin konut için kuralar 19 Nisan'a kadar devam edecek. Kura heyecanı Tuzla'nın ardından, 19 Nisan’a kadar Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri ile sürecek. Tuzla’da çekilecek 20 bin 920 konut için 475 bin 949 adet başvurunun geldiği öğrenildi. Şu ana kadar şehit aileleri ve gaziler, engelli ve emekli vatandaşların kurası tamamlandı. Dün ise genç vatandaşlar için kura çekimine başlandığı ve ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. Konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara yüzde 20’si emeklilere, yüzde 20’si de gençler için ayrıldı. 20 bin 920 adet asil hak sahibi çekildikten sonra da kalan başvurulardan 1.046 adet yedek hak sahibi belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul’da 50 bin hak sahibi için yapılıyor.