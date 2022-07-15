​İlk gözaltı talimatı böyle verildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişimi İstanbul’daki köprülerin darbeci askerler tarafından kapatılmasıyla öğrenildi. Dönemin tanıklarından edinilen bilgiye göre, o dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi D Büro Amiri olan Başkomiser Murat Sezgin, olayın darbe girişimi olduğunu saat 21.15 sularında İstanbul Adliyesinde nöbetçi olan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak’a ve beraberindeki Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’a bildirdi. Hikmet Pak ve Can Tuncay İstanbul Adliyesi’nde dönemin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili İrfan Fidan’ı arayarak bilgi verdi.

GEREKENİ YAPIN TALİMATI

Durumdan haberdar olan ve aile ziyareti için gittiği Zonguldak’tan İstanbul’a doğru yola çıkan İrfan Fidan, savcılar Hikmet Pak ve Can Tuncay’a darbe girişimine karşı kesin talimat verdi. Fidan, “Tereddüt etmeden gözaltı kararı verin, gerekeni yapın” diyerek FETÖ’cüleri derdest ettirecek ilk gözaltı kararının çıkarılmasını sağladı. Fidan’ın talimatına paralel olarak Can Tuncay ve Hikmet Pak’ı arayan Başkomiser Murat Sezgin, FETÖ’cü hainlerin derdest edilebilmesi için bir gözaltı kararı gönderilmesini istedi. FETÖ’cü hainlerin yakalanması için Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak tarafından yazılan ilk gözaltı kararı saat 23.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderildi.

KAPI KIRILARAK FAKS ÇEKİLDİ

Yazılan gözaltı kararı Başkomiser Murat Sezgin tarafından birimlere dağıtılırken, karar aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne faks çekilmek istendi. Faks odasının kapısının kilitli olduğunu gören cumhuriyet savcıları, odanın kapısını kırarak gözaltı talimatını emniyetteki birimlere faks olarak iletti. FETÖ’cü askerler saat 23.30 sıralarında daha TRT’de korsan darbe bildirisi okunmadan 45 dakika önce derdest edilmeye başlandı. Darbe girişiminin duyulmasından sonra dönemin cumhuriyet savcıları Ercan Devrim ve Orhan Aydın da savcılara destek olmak amacıyla Hikmet Pak ve Can Tuncay’ın yanına İstanbul Adliyesi’ne gitti.

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TELSİZDEN GÖZALTI ANONSU YAPILDI

Gözaltı kararı kendisine ulaşan Başkomiser Murat Sezgin, saat 23.05’te polis telsizinden İstanbul’da görev yapan tüm polislere tarihe geçen o anonsu yaptı. Anonsta; “Şu anda Hikmet Pak Cumhuriyet Savcısının talimatını okuyorum, tüm ekiplerimiz dinlesin. Darbeye teşebbüs eden tüm şahısların görüldükleri yerlerde derhal yakalanarak cumhuriyet başsavcılığına mevcutlu olarak getirilmesine karar verilmiştir. Bununla alakalı tüm birimlerimizin bu şekilde bilgilendirilmesi uygun olur. Talimatı size fakslıyoruz, tümüyle fakslıyoruz bilginiz olsun merkez” dedi.

SAT KOMANDOSU İTİRAF ETTİ

Darbe girişiminin İstanbul Anadolu yakasındaki ayağı içerisinde olan SAT komandolarından bir astsubay 16 Temmuz sabahı yakalandı ve polis aracında emniyete götürülürken itirafçı oldu. SAT komandosu olan astsubay A.Z., FETÖ’nün SAT komandoları mahrem imamı olan BDDK uzmanı Kemal Işıklı’nın örgüt evinde 13 ve 14 Temmuz günleri darbe toplantısı yaptıklarını itiraf etti. Toplantıya katılanlara “Yarın çok güzel ve önemli şeyler olacak” dendiğini anlatan astsubayın itirafı 15 Temmuz’un darbe girişimini FETÖ’nün yaptığının ilk delili oldu.

3 POLİS ŞEFİ DURUMA EL KOYDU

15 Temmuz darbe girişiminin başladığı saatlerde Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde darbeye karşı ilk direniş başlamıştı. Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis şefi eski adı Boğaz Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatılmasıyla FETÖ’cülerin darbe yaptığını anladı ve hızlı bir karar alarak şubeye giriş çıkışları yasakladı. Hızlı refleks gösteren polis şefleri “Talimat gelmeden kendi başınıza göre hiçbir şey yapmayın” diye talimat veren emniyet müdürlerini dinlemeyerek Vatan Caddesi’ne çıktı. Vatan Caddesi Akgün Otel önünde caddeyi tarfiğe kapatan, yoldaki araçları durdurup kontak kapattıran 3 polis şefi 66. Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan gelecek darbeci askerlerin yolunu kapattı.

EMNİYETİ TESLİM ALMAYA GELMİŞTİ

Polis şeflerinin yolu trafiğe kapattığı esnada 66. Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan yola çıkan 2 tank ve 5 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) yolun kapalı olduğunu görünce kaldırımlardan ilerleyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeye çalıştı. Durumun farkına varan polis şefleri tır ve otobüsleri kaldırımlara çıkararak darbecilerin ilerleyişini durdurdu. Tank ve ZPT’lerin ardından gelen askeri makam aracından inen biri polis iki rütbeli bir ZPT’ye binerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek istedi. ZPT’nin etrafını saran vatansever polis şefleri ve polisler ZPT’nin geçişini engelledi.

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ZPT’ye hapsedildiler